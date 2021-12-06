حالة الطقس غدا الثلاثاء 7-12-2021.. رياح تصل لحد العاصفة ببعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود البلاد في أثناء ساعات النهار طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط مضطرب غربًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13