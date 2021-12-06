الأرصاد تكشف بالخرائط طقس اليوم: أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر مستجدات حالة طقس اليوم الاثنين، متضمنة خرائط تظهر حركة السحب والرياح والأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس لطيف على شمال البلاد

وقالت الهيئة: «يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على مختلف الأنحاء ليلا».

الشوائب العالقة

وتابعت: «تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد نهارا.»

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وواصلت الهيئة: «كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة».

أمطار على فترات متقطعة

واختتمت الهيئة بيانها: «ومن المتوقع فرصة أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة».

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

إدفو 26 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13