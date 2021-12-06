أتربة وأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية اليوم

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسود البلاد خلال الفترة الحالية، مما ترتب عليه تحذيرات عدة من الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس وتوقعات بحدوث ظواهر جوية في مختلف أنحاء الجمهورية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، أن يشهد اليوم طقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

إدفو 26 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13