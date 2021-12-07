أبرز التوصيات السريعة والعاجلة خلال الأيام المقبلة لأهم المحاصيل

أصدر مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزرة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً بأهم التوصيات الزراعية خلال الأيام المقبلة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاجية نتيجة ظهور الآفات الزراعية، نستعرض في التقرير التالي أهم تلك التوصيات:

توصيات مهمة لمحصول القمح

تقريب ميعاد رية المحاياة للقمح بسبب الجو الحار خلال الفترة الماضية ليكون الري بعد 22 يوما من الزراعة، مع إضافة 8 لترات حامض فسفوريك بنسبة 80% مع الري لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الأرض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلاً وقبل الري بيوم يمكن رش مبيدات رش حشائش الجعضيض والسلق والجرو بمبيدات الجيروستار بنسبة 75% أو أونوستار بنسبة 75% بمعدل 8 جم للفدان أو دربي 17.5% بمعدل 30 سم للفدان أو برومينال دبليو 24% بمعدل 1 لتر للفدان.

أما الحشائش الحولية فيتم الرش بمبيد اطلانتس بنسة 1.2% بمعدل 400 سم للفدان أو مبيد بلاس بنسبة 4.5 % بمعدل 160 سم للفدان، أما النجيلية الحولية فيتم الرش بمبيد افالنش بمعدل 40% بمعدل 250 جم للفدان أو يمكن استخدام مبيد اكويبك سوبر بنسبة 24% بمعدل 100 سم للفدان بعد شهر من رية المحاياة أو اكسيال أو وان تاتش أو هربينو ولحشيشة الصامة يتم الرش بمبيد بوكسر جولد 92% بمعدل 1 لتر للفدان.

توصيات زراعية مهمة لمحصول البنجر

من الضروري الرش الوقائي للتبقع السركسبوري باكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص مع إضافة كالسيوم بورون منخفض التركيز مع مراعاة عدم زيادة معدلات مياه الري والتوقف عن أي مصدر أزوتي أو هيوميك تماماً.

توصيات زراعية مهمة لمحصول الثوم

يتم تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات، ومعالجة ظهور اصفرار أطراف الأوراق وهو في الغالب نقص فسفور وبوتاسيوم أحيانا ماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب البرودة أو تشبع التربة بالمياه، مع فحص النباتات جيداً لذبابة البصل الكبرى.

توصيات زراعية مهمة للبصل

تظهر أعراض الاصفرار على أوراق البصل في المشتل وفي الحقل وهي اصفرار أطراف الأوراق الأنبوبية مع عدم وجود أي إصابات فطرية على الأوراق أو الجذور وجفاف أطراف الأوراق الأنبوبية ناتج هنا عن نقص الفسفور بالتحديد بسبب توقف امتصاص الجذور للعناصر بسبب برودة درجة حرارة التربة ليلاً أو أحياناً عقب تشبع التربة بالماء بعد المطر، ويتم علاج ذلك بالنسبة لمزارعي شمال الدلتا برش اليوريا بعد الزراعة، وينصح باستبعاد اليوريا تماماً وإعطاء نترات بمعدل 3 شيكارات ثم 3 شيكارة سلفات نشادر مع شيكارتين نترات على العزقة الأولى بعد شهر من الزراعة، ويتم الرش بفسفور عالي ماب بمعدل 2 كجم للفدان في أسرع وقت وإضافة 10 لترات حامض فسفوريك مع مياه الري للفدان.

إجراءات لحماية الخرشوف والفاصوليا والبسلة والفول من الآفات

يتم الرش الوقائي العاجل لحماية الخرشوف باللانثراكنوز وتبقعات الأوراق وتكثيف إضافة الكالسيوم والبوتاسيوم منفردات.

يتم إضافة 10 كيلو سلفات بوتاسيوم 0 0 50 مع الري والرش قبل حصاد الفاصوليا بنترات أو سترات أو أسيتات البوتاسيوم بمعدل 1.5 ك للفدان، بالإضافة إلى 20 سم سيتوكينين 4%.

يتم فحص البسلة والفول جيداً لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرات على الوريقة يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة بعدها يتم تكثيف، إضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات لزيادة معدلات العقد أو زيادة تكوين القرون.