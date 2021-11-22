رصف الطريق الدائري في منيا القمح بـ41 مليون جنيه

فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مدينة منيا القمح لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

رصف الطريق الدائري

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائري بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 مترا وبتكلفة 41 مليون جنيه والذي يبدأ من أول طريق بنها / منيا القمح وصولاً لقرية الجُديدة.

وشدد المحافظ على المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة دخول الطريق الخدمة ليصبح محور مروري جديد يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

مليون جنيه لتطوير الكورنيش

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش المدينة بدءاً من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين، وبتكلفة مبدئية مليون جنيه، ليكون متنفساً ومتنزهاً يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في إستعادة الطابع الحضاري والجمالي لها، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية والجدول الزمني المحدد، وذلك لسرعة إنهاء اعمال التطوير وإستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما وجه المحافظ بإنشاء رامب لذوي الهمم بالكورنيش الجديد لمساعدتهم في التنقل وقضاء أوقات سعيدة.

وخلال جولته بشوارع ( وجيه أباظة - سيد مرعى - هندسة الري - الحرية) حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم وتعرف على مشاكلهم، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار القانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في استكمال خطة التطوير والتجميل من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع وكذلك خلق محاور مروريه جديدة ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك فضلاً عن إقامه متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.