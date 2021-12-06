شرط وحيد لدخول طلاب الجامعات غير المطعمين امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها الشهر المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و تنفيذ الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

وتنطلق الامتحانات 15 يناير المقبل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بقرارت مجلس الوزراء، ومنع دخول أي طالب غير متلق طعيم كورونا الامتحانات، وذلك في إطار مواجهة تفشي المرض وتحقيقا للسلم العام.

تقديم شهادة pcr شرط الدخول للامتحانات

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها منتصف الشهر المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم ظهور أي أعراض للمرض على الطالب، موضحًا أن أي طالب لم يتلق لقاح كورونا يمنع من دخول الامتحانات، إلا بشرط تقديم شهادة pcr تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الجامعة أن غالبية الكليات أنهت امتحانات الميدتيرم، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون وفقا للمناهج الدراسية المقررة على الطلاب، مؤكدا أن الامتحانات ستكون حضوريا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا

بينما قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 المقرر أن تنطلق منتصف الشهر المقبل، تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات، موضحا أن الامتحانات ستكون حضوريا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار «طنطاوي» إلى أنه لا يمكن السماح لأي طالب غير متلق للتطعيم كورونا من الدخول للامتحانات إلا في حالة تقديم شهادة pcr، كل 3 أيام.