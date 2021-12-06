15 خدمة من الجامعات للطلاب متحدي الإعاقة.. أبرزها الإعفاء من المصروفات

متميزون متفردون بصفات وهبها الخالق عز وجل لهم، عوضًا عما فقدوه، جعلتهم تلك الصفات من خيار البشر في شتى بقاع الأرض، إنَّهم ذوي الهمم الذين احتفلت مصر بهم وبتميزهم في حفل بات عرسًا سنويًا، تتويجًا لهم وتكريما لأسرهم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة، تحت شعار «قادرون باختلاف»، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن، تعكف الجامعات المصرية على تذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات لهؤلاء الفئات، كجزء من الحقوق الواجب تقديمها لهم تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

العلاج الشامل على نفقة الجامعة

امتيازات وإمكانات وفرتها الجامعات للطلاب الملتحقين بها بمختلف الفرق الدراسية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات، وفقًا لما كشفه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكّدًا أنَّ الجامعات تقدم كل الامتيازات لهم.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الامتيازات والخدمات المقدمة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة:

1- الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية.

2- الإعفاء الشامل من مصروفات الكتب الدراسة.

3- الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية.

4- توفير مطابع لطباعة كتب «برايل» لذوي الإعاقة البصرية.

5- توفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي.

6- توفير أماكن تحركات وتنقلات لذوي الهمم.

الإعفاء من جميع المصروفات الدراسية

7- العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية دون تحميلهم إي نفقات.

8- توفير أخصائيين وأساتذة مؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم.

9- تخصيص كليات لتخريج أساتذة ومتخصصين يجيدون التعامل معهم.

10- تخصيص لجان امتحانات خاصة ومراقبين مؤهلين على أعلى مستوى.

11- توفير مكتبات رقمية مزودة بأحدث الإمكانات.

12- تدشين تطبيقات عبر وسائل التليفونات المحمولة والأجهزة لتسهيل كل الإجراءات.

13- تدشين حفلات سنوية لتكريمهم.

14- توفير الإمكانات والألعاب الرياضية لتنمية الهوايات المختلفة لهم.

15- إشراكهم في المجتمع الجامعي بمختلف الأماكن، فمثلًا يتمّ انتخاب طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة رئيسًا للاتحاد الطلاب.