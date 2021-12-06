الجامعات: نسب التطعيمات في تزايد ولاتهاون في تطبيق الإجراءات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الأول»، للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين بلقاح كورونا، من الدخول للحرم الجامعي، والامتحانات في إطار توجيهات الدولة المصرية لمجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، أن نسب التطعيمات تسير بصورة إيجابية، وأنه من المتوقع أن تتجاوز نسب التطعيمات الـ99%، من المخصص لهم التطعيم قبل الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

الجامعات: تطبيق إجراءات منع الدخول في امتحانات الميدتيرم لغير المطعمين ضد كورونا

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الميدتيرم، لافتا إلى أنه سيتم منع دخول غير المطعمين في امتحانات التيرم الأول، والتأكيد على أنه لاتهاون في تطبيق القرارات الوزارية التي تحقق السلم العام للمجتمع المصري، لافتا إلى أن نسب التطعيمات تسير بصورة إيجابية في مواجهة المرض.