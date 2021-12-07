حملات مشتركة مع «الداخلية».. تعرف على مهام «البيئة» لمكافحة الضوضاء

نشرت وزارة البيئة تفاصيل الخطة القومية لمكافحة الضوضاء والحد من مصادرها، والتي وضعتها بالتعاون مع 10 وزارات مختلفة، بحيث تقوم كل وزارة بتنفيذ مسؤوليتها والتزاماتها المحددة حسب دورها في الخطة وتقديم الدعم الفني والبيانات المطلوبة التي من شأنها المساهمة في تفعيل بنود الخطة، وكانت من بين الوزارات التي لديها دور فعال في الخطة، وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وسوف نستعرض مهام الوزارة في السطور التالية:

مهام الإدارة العامة للمرور

- التوسع في الحملات المشتركة لجهاز شؤون البيئة وأجهزة المرور لضبط المخالفات الخاصة بالضوضاء وكذا التلوث البيئي الناتج عن المركبات.

- تكليف إدارات المرور المختصة بتحديد أماكن حظر استخدام آلات التنبيه تطبيقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

- التنسيق مع وزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية المحلية لوضع العلامات الإرشادية الدالة على ذلك.

- التنسيق مع وزارة البيئة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لوضع الحدود القصوى للضوضاء الصادرة عن المركبات.

- مخاطبة الجهات المالكة لمركبات الطوارئ (الإسعاف – النجدة – الإطفاء) للحد من استخدام آلات التنبيه الخاصة بها إلا في حالة الضرورة والاحتياج إلى ذلك.

- المشاركة في حملات توعية إعلامية من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون.

دور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

تقوم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتنظيم حملات مشتركة مع وزارة البيئة ووزارة السياحة للتفتيش على:

1) المنشآت السياحية والعائمات.

2) قاعات الأفراح والفنادق.

3) تنفيذ حملات مشتركة مع وزارة البيئة علي المنشآت التجارية والصناعية والعامة.

4) تنفيذ حملات مشتركة مع وزارة البيئة علي المدارس لمنع استخدام الميكروفونات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن استبدال الميكروفونات بسماعات داخلية.

وتشمل الخطة أيضاً 10 وزارات أخرى إلى جانب وزارة الداخلية وهي وزارات البيئة، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، والأوقاف، والتخطيط والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم، والإسكان والمرافق التنمية العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والطيران المدني.