تأجيل دعوى تطالب بتسجيل براءة اختراع «جهاز طهي فول» لـ2 يناير 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى مقامة من إحدى المحاميات، طالبت فيها بمنح براءة الاختراع لموكلها، وذلك عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، لجلسة 2 يناير المقبل.

المحامية تكشف أسباب الطعن

وقالت المحامية فاطمة هندي، مقيمة الدعوى، إن موكلها تقدم بالطلب رقم 673 لسنة 2007، لمكتب براءة الاختراع، للحصول على براءة اختراع تحت مسمى «جهاز طهى الفول السريع»، وذلك لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها في مصر، مشيرة إلى أن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية قرر أصحابها إضافة مادة الاديتا «EDTA»، خلال تسوية الفول لسرعة نضجه وتوفير الطاقة والوقت.

الفول به سم قاتل

وأوضحت الدعوى، أن تلك المادة السامة تؤثر على صحة الإنسان، وأجريت عدة دراسات وأبحاث معملية عليها، وأثبتت أن الإنسان يتناول الفول على هيئة سم قاتل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي، كما أنها تؤدي إلى اضطرابات صحية لمرضى القلب والكبد والكلى والصرع والموت المفاجئ، وأيضا هشاشة العظام والضعف الجنسي وتشوه الأجنة.

مميزات الجهاز

أما عن مميزات الجهاز، فإنه يعمل بشكل جديد ومميز واقتصادي، ومكون من معدن الاستنلس استيل برقم 304، ويطهي الفول بالماء المقطر مع البخار بحمام الزيت الساخن بالجهاز، وبه وحدات تقطير، وحقن لتزويد الفول بالماء المقطر، وحقن مواد المكملات الغذائية.

كما أن الجهاز يحتوي على وحدة تسخين الزيت بالموجات الكهرومغناطيسية، وبه وحده تخفيف وتحميص، وبه وحدة غسيل ومعالجة المياه، وتعمل بالتربينات الزيت، والبخار يوضع الجهاز في مساحة 100 متر مربع، ويعمل بالكهرومغناطيسي، ويوفر في الطاقة، وزيادة الإنتاج، وينتج 250 كيلوجراما من الفول المدمس، وجميع البقوليات، ولا يستغرق أكثر من 4 ساعات في الطهي، وذلك لحل مشكلة قومية في طرق الطهي الخاطئة التقليدية بالمستوقدات، وعربات الفول بمصر.