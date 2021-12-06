الغرف السياحية: فقدنا 50% من العمالة المدربة بسبب جائحة كورونا

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع والعاديات السياحية أن أزمة كورونا التي ضربت العالم تسببت في هجرة نحو 50% من العمالة السياحية المدربة، العمل بالقطاع السياحي.

وتابع «غنيم»: «خلال الأشهر الأولى من الجائحة وبسبب الإغلاق الكلي للمنشآت السياحية والفندقية اضطر العاملون بالقطاع السياحي بعد حالة الركود والتوقف التام إلى البحث عن مهن أخرى لكسب الرزق والإنفاق على أسرهم».

دورات تدريبية للعاملين بالسياحة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاملين بالقطاع السياحي وبسبب جائحة كورونا اتجهوا إلى العمل بمهن أخرى كسائقي توك توك وعاملين بمحلات طعام وعاملين بمجال الاتصالات.

وأوضح أنه بسبب هجرة تلك الأعداد من العمالة المدربة حدث تراجع بعض الشيء في مستوى الخدمات المقدمة للسياح والنزلاء بالمنشآت السياحية والفندقية، لافتا إلى أن اتحاد الغرف السياحية سيبدأ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع غرفتي الفنادق والمنشآت في تدريب العمالة بأحدث النظم التدريبية.

الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية

وأشار «غنيم» إلى أن إقرار حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية أمرا جيدا للغاية ويسهم في القضاء على ظاهرة حرق الأسعار ويرفع من سعر بيع المنتج السياحي المصري ما يصب إيجابا في مساهمة السياحة في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن هذا القرار رغم أنه جيد إلا أنه ليس كافيا حتى يصل سعر البرنامج السياحى لمصر إلى ما يوازي الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر، مشيرا إلى ضرورة فرض حد أدنى لبيع كافة تفاصيل البرنامج السياحي وليس الفنادق فقط.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أقر حدا أدنى جديدا لأسعار الغرف الفندقية سيتم العمل به بداية من شهر مايو المقبل، بحيث يصبح الحد الأدنى لسعر الغرفة بفندق فئة 5 نجوم 50 دولارا في اليوم، وللغرفة بفندق 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، فيما يبلغ سعر الغرفة بفندق 3 نجوم 30 دولارا في اليوم، والغرفة بالفندق فئة النجمتين 20 دولارا في اليوم، وللغرفة بفندق ذا نجمة واحدة 10 دولارا في اليوم.