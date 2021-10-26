الغرف السياحية تحتفي بقرار إلغاء حالة الطوارئ: يؤكد استقرار الدولة

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ حوالي 4 سنوات.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أحمد الوصيف، أن إلغاء حالة الطوارئ تأكيدا على استقرار وقوة وثبات الدولة المصرية، وتقدمها بخطى ثابتة وواثقة.

القرار يسهم في بناء صورة ذهنية جيدة لمصر بالعالم

وشدد مجلس إدارة الاتحاد، في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الثلاثاء، على أن هذا القرار يعد إضافة قوية لعناصر التنافسية السياحية لمصر، ويكشف حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها الدولة، ويجعلها قبلة السائحين من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد نجاح السياسة التي تنتهجها منذ سنوات ببناء دولة عصرية قوية ومتحضرة ومستقرة، وكل هذا يصب في صالح بناء صورة ذهنية قوية عنها لدى السائحين بمختلف جنسياتهم.

اهتمام الرئيس السيسى بصناعة السياحة غير محدود

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا القرار المهم، وجهوده الحثيثة لبناء دولة عصرية متحضرة تصبح منارة بالمنطقة والعالم، وقبلة الباحثين عن المتعة والأمن والاستقرار.

وأشاد المجلس بالاهتمام الكبير الذي يبديه الرئيس بصناعة السياحة ومساندتها حتى تسترد عافيتها بصورة كبيرة، وعمل الحكومة بكل قوة على تحقيق هذا الهدف.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن قرار إلغاء حالة الطوارئ، سيكون بداية قوية للجمهورية الجديدة التي ينظر إليها العالم أجمع بإعجاب وتقدير واحترام.

يذكر أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ساهم في تحقيق البورصة المصرية لأرباح بلغت نحو 10 مليارات جنيه، خلال تعاملاتها صباح اليوم، كما أوصل رسالة للعالم بحالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر حاليا.