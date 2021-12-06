«الهجرة» تنظم معسكرًا لأبناء المصريين والعائلات بالخارج

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تجمعًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، خلال فعاليات الجناح المصري بمعرض «إكسبو الإمارات»، بالتعاون مع دار نهضة مصر، وشركة «ويل سبرنج» للمعسكرات، وذلك في إطار الحملة الرئاسية «اتكلم عربي».

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، بحرص العائلات المصرية بالخارج على الهوية المصرية، وتعليم أولادها لغتهم وتاريخهم، مؤكدة أن مبادرة «اتكلم عربي» تشهد إقبالًا متزايدًا من جانب الأسر بالخارج، موضحة أهمية التعاون لدعم جهود العائلات في حماية الأجيال الجديدة، بهذه الفعاليات، للترويج لجهود التنمية التي تحدث في مصر، مشيدة بالتنظيم والإقبال الكبير الذي يشهده الجناح المصري في «إكسبو الإمارات».

أهداف مبادرة «اتكلم عربي»

وأكدت وزيرة الهجرة أن مبادرة «اتكلم عربي» تتضمن عددًا من الأهداف ذات أهمية في وقتنا الراهن للحفاظ على الهوية والتراث والقيم والعادات المصرية والعربية، وجاءت تلك الأهداف انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أجيالنا الناشئة بالخارج، من خلال تعليم اللغة العربية.

بينما أوضحت الدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، أن الفعاليات تتضمن استعراضًا لتطبيق «اتكلم عربي»، بجانب ورشة حكي للكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة قصص الأطفال، والتي قدمت ورشة الحكي في مهرجان «اتكلم عربي» الذي عقد بالتوازي مع ملتقى الكيانات المصرية بالخارج.

ماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة «ويل سبرنج»، قال إن النسخة الحالية من المعسكر، لأبناء المصريين بالخارج في معرض إكسبو الإمارات، على يومين: الأول مخصص للأطفال من سن 4 حتى 14 عامًا، يوم 15 ديسمبر الجاري، والتسجيل اضغط هنا

والثاني مخصص لمشاركة الأطفال مع العائلة الأب أو الأم يوم 18 ديسمبر الجاري، والتسجيل اضغط هنا

تفاصيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

أُطلقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في ديسمبر من العام الماضي 2020، وجاءت هذه المبادرة للحفاظ على هوية الدولة المصرية ومواطنيها، وجرى تنفيذها في مراحل متتابعة، تضم كل مرحلة آليات وطرق مختلفة، تتضمن القيام بإنتاج مواد فيديو مصورة، تشرح البرنامج التعليمي للمبادرة، وكذلك إنتاج فيديوهات قصيرة للترويج على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب مشاركة دار نهضة مصر في إطلاق تطبيق «اتكلم عربي».

كما شاركت عدة شخصيات عامة للترويج للمبادرة، إذ اختيرت سفراء للحملة، وكذلك مشاركة الجماهير في فاعليات المبادرة من حيث مشاركة ذوي القدرات الخاصة والمصريين بالخارج.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الروابط التالية:

Google Play Link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems-

App Store Link

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050