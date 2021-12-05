«الزملوط»: قوافل جامعة طنطا تدعم «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجا

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، بحضور حنان مجدى، نائب محافظ الوادي الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعة طنطا في القطاع الطبي.

محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس جامعة طنطا للتعزيز التعاون المشترك

أشاد اللواء الزملوط بالقوافل التنموية لجامعة طنطا بالوادي الجديد والتي تضم قافلة طبية تقدم خدمات طبية بأعلى جودة للمرضى وتصرف الدواء بالمجان، وقافلة زراعية تقدم الإرشاد الزراعي للمزارعين في الصوب الزراعية والنخيل والمناحل.

جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة في وسط الدلتا

أكد اللواء الزملوط، أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة في وسط الدلتا، وأن دورها في دعم مبادرة حياة كريمة وخدمة القرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافلها التنموية الشاملة امتد إلى المحافظات الحدودية، كما أشاد محافظ الوادي الجديد بمشروع مستشفى 900 900 التعليمي الجديد وما حققته الجامعة من إنجازات في ملف التحول الرقمي والشمول المالي والإدارة بالأهداف وتحقيق قفزات في مكانتها بالتصنيفات الدولية.

رئيس جامعة طنطا: طفرة تنموية هائلة تحققت في محافظة الوادي الجديد

أشاد الدكتور محمود ذكى بالطفرة التنموية الهائلة التي تحققت في محافظة الوادي الجديد في مجال تنفيذ المشروعات الخدمية العملاقة في مختلف القطاعات التنموية، وتنفيذ منظومه من الطرق تربط المحافظة بمحافظات الصعيد تساهم في خلق فرص حقيقية لتشجيع الاستثمار، فضلًا عن الطفرة التنموية في الاستثمار الزراعي ومشروعات الظهير الزراعي ومبادرات النخيل وإنتاج الحرير.

أكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن القافلة المتواجدة حاليا بالوادي الجديد بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية في حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

أشار الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، إلى أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى بمركز الداخلة استكمالًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عميد طب طنطا: القافلة تضم 30 طبيبا في 15 تخصصا

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن القافلة تضم 30 طبيبا في 15 تخصصا كالتالي: «الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير».