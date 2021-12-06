«الأعلى للإعلام»: إجراءات قانونية ضد وسائل تخالف بعض الأكواد والمعايير

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا طارئا صباح غدا، لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية، في ضوء رصد أجهزة المجلس التناول الإعلامي للقضايا المرتبطة بالأطفال، ومعالجة وسائل الإعلام لها، في ضوء أكواد السلوك الإعلامي للتعامل مع الأطفال، التي ناقشها المجلس، وفقا للدستور والقوانين المصرية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفل «اليونيسف».

مدونة سلوك الطفل

وبحسب بيان اليوم، فإنه من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا، ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا الفنية والرياضية، وأكدت هيئة المكتب، اعتزامها طرح مدى التزام وسائل الإعلام بالأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف ذات الصلة، وتحديد المخالفات التي حدثت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

الأعلى للإعلام واليونيسيف

وتناولت مدونة سلوك الطفل التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف، محورا يتحدث عن تقديم محتوى للأطفال والأسر في أوقات المشاهدة العالية، حيث نصت المدونة التي تنتظر الاعتماد الرسمي، على أنه يجب أن تحرص المؤسسات الإعلامية على وضع برامج الأطفال والأسرة كبرامج أساسية، في جداول بث المحطات العامة الخاصة بهم، والحرص على أن تصل مدة بث المحتوى الإعلامي الموجه للأطفال أو الموجه لأسرهم، على الأقل إلى 3 ساعات يوميا، كجزء من البرامج الأساسية التي تذاع في أوقات ارتفاع المشاهدة، أو فى أوقات الذروة.

نصائح إرشادية وقواعد عامة

كما نصت مدونة سلوك الطفل التي حصلت عليها «الوطن»، على أنه يجب أن تحرص مختلف وسائل الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع والإعلام الرقمي، بتخصيص ما لايقل عن 25% من المساحات المتاحة أو من وقت الإرسال، و25% من ميزانية إنتاج البرامج لإنتاج محتوى إعلامي ذو صلة بالطفل والأسرة.

وتحت عنوان «نصائح إرشادية وقواعد عامة»، قالت مدونة سلوك الطفل، إنه يجب ألا تقل مدة البرامج الموجهه للطفل عن 30 دقيقة على الأقل، وأن يجري بثها بين الساعة العاشرة صباحا و8:00 مساء، مع برامج أسبوعية مجدولة بانتظام في أوقات المشاهدة العالية، ويجري الإعلان عنها للجمهور بوضوح، والإعلان خلال البرامج الموجهة للأطفال، يجب ألا يتجاوز 10.5 دقيقة في الساعة، فيجب فصل مواد البرنامج بوضوح عن الإعلانات التجارية.