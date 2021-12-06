نائب التنسيقية: الدولة حريصة على تقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، يؤكد حرص الدولة الشديد علي تقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

القيادة السياسية تولت توفير حقوق ذوي الهمم

وأوضح فتحي، خلال بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التأكيد على تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، مؤكدا أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها توفير كافة الحقوق وتمهيد كل الطرق من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية.

الرئيس يشارك ذوى القدرات الخاصة أهم الفعاليات

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن اهتمام الدولة بذوى القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن الرئيس كان حريصا خلال مؤتمرات الشباب على حضور ذوى القدرات بصورة ملائمة وظهورهم بجواره في أهم المحافل المحلية والدولية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن ذوى الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.