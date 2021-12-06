شوقي: أدرجنا مادة احترام الآخر بالمناهج استجابة لحلم طفل من ذوي الهمم

أجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، ليتحدث مع الطفل «مهند» من ذوي الهمم، والذي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس، مؤكّدًا أنَّه تمّ إدراج مادة احترام الآخر في المناهج استجابة لحلم طفل من ذوي الهمم العام الماضي.

الأطفال أهم شيء بالنسبة لوزارة التربية والتعليم

وقال وزير التعليم إنَّ الأطفال أهم شيء بالنسبة لوزارة التعليم، فهم الهدف الأول والأخير، مبينًا أنَّ المناهج الجديدة كلها لصالح تفوقهم حتى يصبحوا جيلًا ناجحًا في في المستقبل.

الطفل «مهند» أضاف فكرة جميلة العام الماضي لتدريس مادة احترام الآخر

وأوضح وزير التعليم أنَّ الطفل «مهند» أضاف فكرة جميلة العام الماضي لتدريس مادة «احترام الآخر» بالمدارس، حيث أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تطبيق هذه الفكرة، وتمّ تنفيذها بالفعل، من خلال إعداد كتاب «القيم واحترام الآخر» والذي يتمّ تدرسيه في الصف الثالث الابتدائي، ولكن هذا العام امتد من الصف الأول للصف الرابع الابتدائي، والكتاب موجود بجميع سنوات المنهج الجديد.

الطفل مهند يحيي السيسي على استجابته لفكرته: اللي اتمنيته اتحقق

وكشف وزير التعليم، أنَّه حاليًا يتمّ تجهيز هذه المادة لتدريسها لـ«كي جي 1» و«كي جي 2» وسيتمّ تدريس مادة «احترام الآخر» بداية من رياض الأطفال.

وأعرب الطفل مهند عماد صاحب فكرة تدريس مادة «احترام الآخر»، عن سعادته الغامرة، بسبب تدريس المادة التي اقترحها، مؤكّدًا أنَّه يشعر بإحساس رائع لا يمكن وصفه، مضيفًا أنَّه يحلم بأن تتغير نظرة المجتمع له، وأقرّ بأنها بدأت تتغير تجاهها: «لكن مش كل المجتمع نظرته اتغيرت تجاهي، وبالتالي إحنا محتاجين التوعية بشكل كبير».

ووجه الطفل تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب استجابته والتوجيه بتدريس المادة التي اقترحها: «طلبت هذا الطلب منذ عام في احتفالية قادرون باختلاف وبعد سنة واحدة فقط تم تنفيذه، وكل ذلك بتوفيق الله ودعم الرئيس».