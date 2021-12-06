وفاة شقيق المخرج مجدي الهواري

أعلن المخرج مجدي الهواري، وفاة شقيقه جمال الهواري، منذ قليل، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مجدي الهواري ينعى شقيقه

وقال مجدي الهواري: «هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين، بس بعد ما ناخد عزاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي جمال الهواري.. الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال.. بكاء وحزن كتير، ربي ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

موعد جنازة وعزاء شقيق مجدي الهواري

وكشف مجدى الهواري، عن موعد ومكان صلاة جنازة شقيقه قائلا: «صلاة الجنازة غدا الثلاثاء صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، والعزاء في مسجد المشير، بداية الساعة السادسة مساءً، دعواتكم لأخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة، وأسألكم الفاتحة».