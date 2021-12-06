مجدى أحمد علي: استغلال محمد حفظي لمنصبه سقطة كبيرة في عالم المهرجانات

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ43 فعالياته، مساء أمس الأحد، ومع إسدال الستار شاهد البعض بأن المهرجان هذا العام كان مليئًا بعدد من السلبيات وعلى رأسها استغلال رئيس المهرجان لمنصبه، وأيضًا سوء التعامل مع تذاكر عرض الأفلام .

لا يوجد رقابة إلكترونية على بيع التذاكر

وفي هذا الإطار، شدد المخرج مجدي أحمد علي، على ضرورة إعادة النظر في سياسية بيع التذاكر من جديد، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا كبيرًا من الأفلام نفذت تذاكرها في اليوم السابق من عرض الفيلم، وعند دخول القاعة اتضح أنها خالية من الجمهور، وهذا أمر مُثير للدهشة بالنسبة لي، لذا بدأت إدارة المهرجات تدارك الأمر في الأيام الأخيرة من المهرجان، بفتح القاعات قبل الدخول بنصف ساعة، وذلك حدث مع أكثر من فيلم أخرهم فيلم (غدوة) للفنان ظافر العابدين، وكذلك ندوة الفنانة نيللي التي فتحت الأبواب للجمهور العام بعد بدء الندوة.

ويرى مجدي أحمد علي، أنّ السبب الرئيسي وراء ذلك، يرجع لعدم وجود رقابة إلكترونية على بيع التذاكر، ومن الممكن أن يذهب منتج الفيلم لشراء عدد كبير من التذاكر الخاصة بفيلمه، ومن الأسباب الأخرى أيضًا إجبار الجمهور على شراء التذاكر.

أبرز السلبيات التي سيطرت على الدورة الـ43

وأشار إلى أبرز السلبيات التي سيطرت على الدورة الـ43، وهي اختلاط الفيديو بالسينما، وتكريم مسلسل تليفزيوني من إنتاج إحدى شركات المنتج محمد حفظي خلال فعاليات المهرجان، وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، مُعتبرًا أنّ ذلك الأمر سقطة كبيرة في عالم المهرجانات، فاختلاط المصالح كان واضحًا للغاية، واستغلال منصبه كرئيس المهرجان كان ملحوظًا بصورة واضحة.

وأعرب عن آماله، بإدراك إدارة المهرجان، جميع الأخطاء خلال الدورات المُقبلة، قائلًا إنّ مهرجان القاهرة يعتبر مهرجان هام، ويُشبع رغبات أفراد كثيرة من صناع السينما والمثقفين.