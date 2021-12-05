محافظ كفر الشيخ يتفقد حملات تلقي الطلاب للقاح فيروس كورونا «صور»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملات تلقي طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام لقاح كورونا بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية تلقي اللقاح.

محافظ كفر الشيخ يشكر الأطقم الطبية

وأدار محافظ كفر الشيخ حواراً مع الطالبات حول المعلومات التي لديهن عن لقاح كورونا، وأهميته، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللأطقم الطبية المتواجدة بالمدارس.

محافظ كفر الشيخ يناشد الطلاب بتلقي لقاح كورونا

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه أعمال الحملات الطبية بالمدارس لتسجيل أسماء الطلاب وتلقيهم لقاح كورونا بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجها الشكر لإدارة المدرستين على النظافة والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.