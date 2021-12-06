إسكتلندا تعلق الدراسة في مدرسة بعد اشتباه إصابة العاملين بـ«أوميكرون»

أصدرت الحكومة الإسكتلندية اليوم قراراً بتعليق الدراسة في مدرسة «تيدهولم» الابتدائية في بيزلي لمدة 5 أيام، وذلك على خلفية رصد عدد من الإصابات بين الموظفين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، حيث يعتقد أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال وثيق بأشخاص مصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

قرار بإغلاق أحد المدارس بسبب المتحور الجديد

ومن جهته، قال المتحدث باسم مجلس محافظة رينفروشاير لصحيفة «ديلي ريكورد»: «سيتم إغلاق مدرسة تيدهولم الابتدائية مؤقتا، ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر لمدة 5 أيام».

وتابع: «بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا من المحتمل أن تكون إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، ونظرا لعدد الموظفين الذين طلب منهم عزل أنفسهم، فقد اتخذنا قرارا بإغلاق المدرسة والتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من صباح يوم الاثنين» مشيرا إلى أنّهم اتخذوا القرار كونهم غير قادرين على الحفاظ على مستويات التوظيف المناسبة وليست مسألة تتعلق بالصحة العامة.

منظمة الصحة العالمية تصنف المتحور

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت اسم «أوميكرون» على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا، كما صنفته أنّه مثيرا للقلق، وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفته بذلك عقب إعلانها أنّ هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات «بعضها مقلق»، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».

أول البلاد التي شهدت ظهور المتحور

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج ودولة الاحتلال «إسرائيل»، وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.