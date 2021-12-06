ننشر نسخة من نموذج ترخيص بناء.. إخطار الجهة الإدارية أبرز البنود

تواصل المحافظات تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة المعمول بها في المدن، أما في القرى يتم البناء وفق قانون البناء الموحد.

نسخة من ترخيص بناء

وحصلت «الوطن» على نسخة من ترخيص بناء وتحديدا «تعلية» الصادرة اليوم وتضمن قرار الترخيص الصادر، الرسوم المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة للترخيص التي تعتبر جزءا متمما له مع اتباع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والكودات والقرارات والمواصفات المنظمة ذات الصلة وفق البيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة لهذا الترخيص، ومدة سريان ترخيص البناء لمدة عام من تاريخ الصدور.

ترخيص البناء

وتضمن ترخيص البناء «التعلية» تحديد الحدود وخطوط التنظيم والرسم الكروكي للموقع، والتأكيد على أنه لا يتم البدء في تنفيذ أعمال الترخيص إلا بعد إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مرفقا به عقد المقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء متى زادت قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه.

وشمل أيضا عقد مقاولة من أحد المقاولين متى قلت الأعمال عن ذلك، وشهادة إشراف على التنفيذ طبقا لتعليمات نقابة المهندسين، ويتم تقديم تقارير ربع سنوية عن سير العمل من المهندس المشرف وفي حالة وجود مخالفات بالمبنى يتم إزالتها على نفقة المالك.

دور لجان الفحص

وفيما يتعلق بدور لجان الفحص في إصدار تراخيص البناء فهي تقوم بأعمال فحص مسودة بيان الصلاحية الموقع قبل صدورها وفحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار، وفحص شهادة صلاحية المبنى للأشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، كما توجد عدة جهات تشرف على إصدار تراخيص البناء وهي الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية، وقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، وجهاز التفتيش بوزارة الإسكان.

استثناء المشروعات القومية

وحددت اشتراطات البناء الجديدة عدة ضوابط، ومنها لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل سكن لكل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي، وأيضًا الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، كما يجوز تعديل أي بند من اشتراطات البناء بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط بناء على عرض المحافظ المختص.