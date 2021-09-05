4 جهات تشارك في استخراج تراخيص البناء الجديدة

تواصل المحافظات، من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء الجديدة، وفق اشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، بهدف منع أي تجاوزات أو مخالفات بناء حديثة، وضبط العمران والحد من الفوضى والعشوائية والتشوهات التي طالت العمران طوال العقود الماضية، وعلى من يرغب في استخراج ترخيص البناء القيام بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له، والتقديم للحصول على بيان صلاحية الموقع، بحيث يتقدم المواطن بطلب الحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، ويحدد بالطلب عنوان وكروكي للموقع موضحًا به الطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لصاحب بيان الصلاحية، وأيضًا الإيصال الدال على سداد الرسوم.

رفع مساحي للأرض

ومن ضمن خطوات إصدار بيان الصلاحية تمهيدًا لإصدار تراخيص البناء الجديدة، قيام المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض، وذلك بواسطة جهة مساحية معتمدة، سواء المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية، ويتم إرسال الطلب ومرفقاته إلى الوحدة ذات الطابع الخاص «الجامعة»، لإعداد بيان صلاحية الموقع، وذلك من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

خطوات بيان الصلاحية

وتشمل خطوات بيان الصلاحية، قيام الجامعة الحكومية التي تقع في نطاق المحافظة خلال 5 أيام من تاريخ وصول الطلب، بإعداد بيان الصلاحية واعتماده وإرساله إلى المركز التكنولوجي مكونًا من نسخة ورقية وإلكترونية، على أن تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ وروده إلى الوحدة.

4 جهات تشارك في إصدار تراخيص البناء

وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك 4 جهات تشارك في إصدار تراخيص البناء، وهي الأحياء ونقابة المهندسين والجامعة والهيئة الهندسية، لضبط الأمور، وهناك تنسيق مستمر لإزالة أي لبس أو عراقيل بشأن خطوات إصدار ترخيص البناء والتيسير على المواطنين لتشجيعهم على اتباع مراحل تراخيص البناء دون أي مشكلات.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن الاجتماعات مستمرة بين المختصين بإصدار تراخيص البناء للتنسيق فيما بينهم، وتسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء.