خطوات وتكلفة الحصول على ترخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

تواصل المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية، تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على تراخيص البناء 2021، وفق اشتراطات البناء الجديدة للحصول على الرخصة، وحتى يتمكن المواطن من الحصول على ترخيص البناء عليه اتباع الخطوات التالية:

المستندات اللازمة للحصول على ترخيص البناء:

- صورة بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر باسمه الترخيص.

- توكيل رسمى من المالك للمهندس أو المكتب الهندسى.

- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- تقرير استشارى فنى عن التربة فى حالة أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- تقرير استشارى عن سلامة العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- صورة من سجل مشاريع المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص.

- نوتة حسابية معتمدة فى حالة تقديم وثيقة تأمين أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- 3 نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى.

- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

- شهادة صلاحية أعمال الترخيص.

- وثيقة التأمين فى حالة الأعمال المطلوبة أربع طوابق أو أكثر من مليون جنيه.

-المستندات الدالة بملكية الأرض والعقار «عقد مشهر».

- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة.

- إقرار وتعهد بشأن الملكية طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية.

- شهادة الاستشارى الصادر من النقابة.

-شهادة المتغيرات المكانية.

- جميع الموافقات المطلوبة من الآثار والرى والصرف... إلخ

ثانيا: رسوم تراخيص المبانى:

-3000 جنيه لـ 100 متر فى المدينة

-1700 جنيه لـ 100 متر فى القرية

مصروفات أخرى يدفعها المواطن للنقابات وهى:

-1% من جملة تكلفة الرخصة لنقابة التطبيقيين

-3% من جملة تكلفة الرخصة لنقابة المهندسين

-2.8% من جملة الرخصة تأمينات اجتماعية

ثالثا: الارتفاعات

- الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى

- أقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار.

- أقصى ارتفاع 13 مترا إذا كان عرض الشارع من 8 لـ 12 مترا بارتفاع أرضى و3 أدوار.

- أقصى ارتفاع 16 مترا إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الارتفاع أرضى و4 طوابق.

المساحات:

- قطع الأراضى التى مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء عليها بنسبة 100%، دون ردود.

- قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد.

-الحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

- الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.