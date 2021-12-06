أحمد طارق بعد عضوية الأهلي: سأبدأ تدريبات الأحد

قال أحمد طارق، بطل رياضة السباحة الذي وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للنادي الأهلي، في احتفالية قادرون باختلاف، إنه كان يحلم بعضوية النادي الأهلي منذ فترة طويلة، وكان يحلم بأن يلعب باسم النادي.

وأضاف «طارق»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أنه ذهب اليوم إلى النادي الأهلي، وسيبدأ التدريبات بدءا من الأحد المقبل، معقبًا: «يا ريت تكون بكرة أو بعده».

أحمد طارق: مبسوط بتحقيق حلمي.. والتقيت الخطيب اليوم

وتابع بطل رياضة السباحة الذي وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للنادي الأهلي: «مبسوط إن ما طلبته من الرئيس تحقق، والتقيت الكابتن الخطيب اليوم، ونفسي أوصل للأولمبياد، وهشد حيلي».

إهداء أحمد طارق عضوية الأهلي

والتقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، السباح أحمد طارق، الذي وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للنادي الأهلي، حيث أهداه عضوية رياضية في القلعة الحمراء، بعد أن أصدر النادي الأحمر بيانا رسميا مؤخرًا.

الخطيب يشكر السيسي

وأعرب الخطيب عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام بكل شرائح المجتمع المصري، خاصة ذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية، وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة.

وأكد «الخطيب» تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن، لاسيما وأن ما يؤديه الأحمر ومسؤوليه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني الذي يعتز به دوما للصالح العام، واتساقا مع الدولة ونهجها، للنهوض بكل أبناء الوطن في شتى المجالات.