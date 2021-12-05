أحمد طارق بعد استجابة الأهلي له: أحلم بالتأهل للأولمبياد

أعرب أحمد طارق أحد ذوي الهمم، الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»، عن سعادته باستجابة النادي الأهلي لدعوته ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستضافته، بعدما أعرب عن هذه الأمنية خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، موضحًا: «أتمنى إني أدخل نادي القرن، نادي البطولات والأمجاد».

احتفالية كبيرة في انتظار أحمد بـ«الجزيرة»

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور: «المدير التنفيذي للنادي الأهلي أخبرني بأنني سأذهب إلى زيارة النادي في الواحدة من ظهر الغد، وستكون احتفالية كبيرة في قلب مقر النادي بالجزيرة».

وتابع أحد ذوي الهمم الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»: «حلمي كبير ونفسي أتأهل للأولمبياد، وكنت أتمنى أن يذهب زملائي الذين شاركوا معي في الحفل إلى النادي الأهلي».

الأهلي يشكر رئيس الجمهورية

وكان الأهلي، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بكل شرائح المجتمع المصري خاصة ذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، حيث أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي استقبال الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، بعدما طلب من الرئيس السيسي في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في القلعة الحمراء، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة، وسيكون رئيس النادي في استقباله.

النادي الأهلي وجه الشكر للرئيس السيسي بسبب اهتمامه الكبير، بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم.