أحد المشاركين في «قادرون باختلاف» عن لقائه بالسيسي: حسيت إني قدام أب

وجَّه محمد عبدالفتاح، صاحب المركز الثاني في مسابقة الحلم المصري وأحد المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أتاح فرصة كبيرة لذوي القدرات الخاصة: «فرصة مكنتش في خيالنا، وعاوز أقوله النهارده يا ريس أنا أخدت الثقة أقف قدام أي حد تاني، ومش هتهز وهكون قوي».

اهتمام كبير بذوي الهمم من الدولة في عهد الرئيس السيسي

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أنه يبلغ من العمر 25 عاما، مؤكدًا أنه يشعر بالتغير الكبير في تعامل الدولة المصرية مع ذوي القدرات الخاصة: «قلت لزملائي محدش عمل معانا كده قبل كده، وكنت بحس بألم دايما، لأني على طول موجود في البيت لأني كنت بغني وأنا قاعد في البيت».

وتابع أن مسابقة ذوي القدرات الخاصة جعلته يشعر بسعادة غامرة، مشددًا على أن المشاركين في احتفالية اليوم حصلوا على اهتمام كبير من جانب رئيس الجمهورية: «شاركت في مسابقة الحلم المصري وأنا متيقن بأنني سألتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم بعدما أنهيت فقرتي، وعندما التقيته شعرت بأنني أمام أب وطاقة حنية وكل واحد فينا كان معاه مرافق ومتطوع، ولما جيت جنبه قلت له أنا بحبك».

لما شفت الرئيس اتطمنت

من جانبه، قال الطفل محمد ماضي بطل مصر في السباحة والخماسي، وأحد ذوي الهمم الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنه كان قلقًا قبل صعوده للمسرح: «لما شفت الرئيس السيسي كنت فرحان جدًا».

وتابع، أنه كان يشعر بالخوف قبل أن يتحدث مع الرئيس السيسي، لكن شعر بالاطمئنان بعدما بدأ الحديث: «قبل ما أتكلم مع الرئيس كنت خايف، ولما اتكلمت معاه بقيت مبسوط والخوف راح».

وأوضح أحد ذوي الهمم الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»: «كان نفسي أقول للرئيس، نفسنا حضرتك تبقى موجود معانا كل سنة»، لترد عليه مقدمة البرنامج، مؤكدةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي وجَّه بتنظيم هذه الاحتفالية، وبالتالي فإنه سيحضرها كل عام: «اللي بيعمل احتفال ويقترحه ويدعمه لازم يبقى موجود، ومن غير ما تقول هو هيحضر وبيحضر كل سنة».