الجيزة تشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام والتأكد من التزام الباعة بممارسة نشاطهم التجاري داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم حيث يقام السوق الحضاري على مساحة 1400 م2 وبطاقة استيعابية 61 باكية و20 فرشاً والتي تكفي لتسكين جميع الباعة.

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين

وفي ذلك الإطار، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضاري لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجدداً.