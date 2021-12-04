محافظة الجيزة تفتح شارعين في محيط مزلقان العياط بعد إزالة التعديات

قامت محافظة الجيزة بفتح شارعي الجيش وشكري القواتلي في محيط مزلقان العياط بعد رفع كافة الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين واستاندات المعروضات خلال حملات استمرت على مدار اليوم وجاري المتابعة للشوارع لعدم عودة التعديات.

رفع كافة الإشغالات والتعديات

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية وإزالة فروشات الباعة الجائلين المتعدية على الطريق العام.