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محمود مسلم

محافظة الجيزة تفتح شارعين في محيط مزلقان العياط بعد إزالة التعديات

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الوطن
10:56 م | السبت 04 ديسمبر 2021
محافظة الجيزة تفتح شارعين في محيط مزلقان العياط بعد إزالة التعديات

قامت محافظة الجيزة بفتح شارعي الجيش وشكري القواتلي في محيط مزلقان العياط بعد رفع كافة الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين واستاندات المعروضات خلال حملات استمرت على مدار اليوم وجاري المتابعة للشوارع لعدم عودة التعديات.

رفع كافة الإشغالات والتعديات

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية وإزالة فروشات الباعة الجائلين المتعدية على الطريق العام.

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