«جامعة الإسكندرية»: مركز طه حسين يقدم خدمات متنوعة لمتحدي الإعاقة

قال الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع، اليوم، إن تقديم الخدمات لمتحدي الإعاقة من الموضوعات التي حازت اهتماما عالميا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة خصصت يومًا عالميًا لهم؛ لضمان حقوقهم وإدخالهم في الحياة السياسية والثقافية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية في ظل المبادرات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية.

مهرجان كبير في جامعة الإسكندرية

وأضاف «عبد العظيم»، في مداخلة ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الجامعة أنشأت مركز طه حسين لتقديم جميع الأنشطة وخدمة المجتمع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها رعاية اجتماعية وتعليمية وصحية، مثل العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية، ويحاولون التعامل مع احتياجات الطلاب بكل مناحي الحياة، وتوفير كل التقنيات الحديثة والتكنولوجية التي تساعدهم في تلقي الخدمة التعليمية

وتابع نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع، أن جامعة الإسكندرية نظمت مهرجانًا كبيرًا منذ أيام، تحت عنوان «حياة جديدة بروح جديدة»؛ للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، واستمر لعدة أيام، وشمل العديد من الأنشطة والفعاليات.

دمج ذوي الهمم

وشدد على أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، وإشعارهم أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وجامعة الإسكندرية عريقة وسباقة في هذا المجال، وحتى القائمين على المركز يجري تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد أمس الأحد، احتفالية قادرون باختلاف، لدعم ذوي الهمم، التي استمرت أكثر من 4 ساعات، وتفاعل خلالها مع العديد من الأطفال من ذوي الهمم ولبى طلباتهم، وأيضا أجاب عن أسئلتهم.