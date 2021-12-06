الطب الشرعي يكذب سفاح الإسماعيلية (7): «مفيش إصابات»

حصلت «الوطن» على صورة من تقرير الطب الشرعي للمتهم «عبد الرحمن. ن»، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح الإسماعيلية»، والمتهم بقتل صديقه وقطع رأسه أمام المارة بأحد شوارع الإسماعيلية.

وأكد الطبيب الشرعي محمد فتح الله، أنه وقع بناء على طلب النيابة العامة، الكشف الطبي على المتهم؛ لبيان إذا كان مستعملا من الخلف أم لا، وإذا كان مكرر الاستعمال من عدمه، مشيرا إلى أنه أخذ مسحة شرجية للبحث عن التلوثات المنوية من عدمه والتحفظ عليها إن وجدت.

الكشف الطبي لسفاح الإسماعيلية

وتبين من خلال الكشف الطبي، أن فتحة الشرج بشكل ووضع طبيعي، والثنايا الشرجية حولها بحالة عادية، ولا توجد بها أو حولها ثمة آثار إصابة، والانعكاس الشرجي سليم، فضلا عن أن العضلة القابضة الشرجية بقوام متماسك.

وانفردت «الوطن»، في وقت سابق، بنشر نص التحقيقات مع المتهم «عبد الرحمن. ن»، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الإسماعيلية»، كما انفردت بنشر أقوال والدة وشقيق المتهم، وأقوال الضحايا المصابين، والتقرير الطبي للمتهم.

تأجيل محاكمة سفاح الإسماعيلية

وفي جلسة اليوم، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء مجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، تأجيل محاكمة «عبد الرحمن. ن»، المعروف إعلاميا بـ «سفاح الإسماعيلية» إلى 9 ديسمبر الجاري.