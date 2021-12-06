شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية بعد المحاكمة: «ماكنش بينهم أي علاقة»

نفى حسن حلمي شقيق المجني عليه «أحمد» ضحية سفاح الإسماعيلية، وجود أي علاقة شذوذ بين المتهم وأخيه، بعدما ادعى المتهم أمام المحاكمة اليوم، أنه كانت توجد علاقة جنسية بينهما.

وأكد «حلمي» أن شقيقه لم يكن يعرف المتهم أو تربطهما أي علاقة من أي نوع، قائلا: «الطب الشرعي أثبت أنه لم يعتدِ على المتهم جنسيا، وكل اللي يعرفه المتهم عن المجني عليه أنه أخو حسن وعصام، وملهمش علاقة ببعض ومفيش أي علاقة بينهم».

شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية ينفي وجود علاقة شذوذ بينهما

وأضاف شقيق المجني عليه في أول ظهور له عبر «الوطن» بعد جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية اليوم، أنهم كانوا يتابعون المحاكمة اليوم عبر الهاتف المحمول، وأضاف مهاجما محامي المتهم قائلا: «مقالش أي كلمة في صلب القضية، وكمان طلبله البراءة»، متسائلا «هو حد ضربه على إيده علشان يشرب مخدرات ويعمل الجريمة اللي عملها دي».

شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية: نطالب بحضور جلسات المحاكمة

وطالب شقيق المجني عليه، حضور أحد أفراد الأسرة محاكمة سفاح الإسماعيلية من داخل جلسات المحاكمة لمعرفة التفاصيل، مشددا على أن ما يطالبون به هو الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه ولبس «البدلة الحمراء».

وأكد أنه لا يعرف أن المتهم كان يتناول المخدرات بعد خروجه من المصحة أم لا، ولكن عندما سأله عن فترة اختفى فيها قال له «كنت بتعالج من المخدرات في مصحة، وربنا ميوركش اللي كنت فيه».

وتابع، شقيق المجني عليه، في تصريحاته لـ«الوطن»: «المتهم كان بيجي ياخد شغل موبيليا استعمال مني، وعرضت عليه يشتغل عندي بفترة قصيرة وقالي أنا بعمل شغل عندي وبعدها هشتغل معاك»، مضيفا أنه لم يعرف ما دار بين شقيقه والمتهم قبل ارتكاب الجريمة وقتل شقيقه، موضحًا أن شقيقه لم يكن يذهب إلى منطقة الجرمية ولكنه ذهب هذه المرة لشراء «عيش».