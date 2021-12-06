قائمة أسعار سيارات «إم جي 2022» في مصر بعد الزيادة الأخيرة

مع بداية شهر ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي بزيادات سعرية رسمية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، ومن ضمن القائمة سيارات العلامة الصينية «إم جي»، والتي ارتفعت أسعار سيارتها بزيادة تراوحت من 3 آلاف حتى 5 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «إم جي» في السوق المحلي موديل العام الجديد 2022، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار سيارات إم جي السيدان

- إم جي 5

تنتمي السيارة لفئة السيدان، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 4 آلاف جنيه:

الفئة الأولى: بسعر 241.990 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 261.990 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 281.990 جنيه.

-إم جي 6

تنتمي السيارة لفئة السيدان، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 ألاف جنيه:

الفئة الأولى: بسعر 329.990 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 344.990 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 349.990 جنيه.

قائمة اسعار سيارات إم جي الـSUV

-إم جي ZS

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 3 ألاف جنيه.

الفئة الأولى: بسعر 277.990 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 292.990 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 310.990 جنيه.

-إم جي HS

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 ألاف جنيه.

الفئة الأولى: بسعر426.990 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 431.990 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 436.990 جنيه.

-إم جي RMX

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في 3 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى: بسعر 342.000 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 366.990 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 396.990 جنيه.