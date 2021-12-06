مصرع شخص أسفل عجلات قطار الصعيد في بني سويف

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم، أسفل عجلات قطار الصعيد، أمام مزلقان قرية محي الدين بمدينة بني سويف، وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي للتعرف على هويتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث اصطدام قطار بشخص في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان محي الدين بمدينة بني سويف.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

الجثة لشخص مجهول الهوية وجار التعرف على بياناته

كما تبين أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجار التعرف على بيانات المتوفي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الحادث.

وشهدت محافظة بني سويف اليوم حادث انهيار منزل بقرية اسعد وحش بمركز إهناسيا ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين وجرى تشييع جثامين الأطفال الثلاث إلى مقابر اسرتهم وسط حالة من الحزن، بينما خرج 6 مصابين من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم، حيث وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين والرعاية الاجتماعية للمصابين وأسرة المتوفين.