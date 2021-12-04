أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص في صحراوي بني سويف الشرقي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بني سويف وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثامين المشرحة.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما: كامل المصري علي عبدالله 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين 12سنة ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في حادث بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: عبد الله شحاتة أحمد 52 سنة عامل زاويه الجدامي المنيا اشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن خيري عبد العظيم 30 سنة زاوية الجدامي المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، ومغربي عزت محمد 29 سنة زاوية الجدامي المنيا اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجمعة حسن حسني 50 سنة زاوية الجدامي المنيا اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعفاف أحمد عبد العظيم 60 سنة زاوية الجدامي جرح بالوجه 5سم، ومنة أحمد عبد العظيم 45 سنة زاوية الجدامي اشتباه كسر بالعمود الفقري، وريتاج محمد رجب ثلاث سنين طفلة زاوية الجدامي كدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى: محمد أحمد 4 سنوات زاوية الجدامي كدمات وسحجات بالجسم، رضا محمد أحمد 16 سنة زاوية الجدامي كدمات وسحجات بالجسم، وحسن حجازي أحمد 46 سنة زاوية الجدامي اشتباه كسر الساعد الأيمن، وعبير عني حسن 24 سنة زاوية الجدامي كدمات وسحجات بالجسم، وسارة ربيع أحمد صالح نصف زاوية الجدامي اشتباه مابعد الارتجاج، وسلمى عربية أحمد 4 سنوات زاوية الجدامي اشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما استقبل المستشفى: سمير فتحي أحمد 40 سنة زاوية الجدامي جرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، وسعيدة نصر جودة 60 سنة زاوية الجدامي اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنار كرم حسن 4 سنوات طفلة زاوية الجدامي اشتباه بالقدم اليمنى، ومحمد كرم حسن 4 سنوات زاوية الجدامي كدمات وسحجات بالجسم.