«منذر» طفل أسواني في الذكر الليثي أبهر الملايين على السوشيال ميديا

انتشر عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة أحد الأطفال وهو يُشارك بمجالس الذكر التي تقيمها بعض العائلات بـ محافظة أسوان، خطف قلوب الجميع، ويذهب إلى ملكوت آخر، حيث يتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وهو في رحاب ذكر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما تجده في الحضرة فهو شعلة نشاط، كملاك يطير بأجنحته على الأناشيد الدينية.

منذر طفل أسواني موهوب في الإنشاد الديني

منذر محمد ربيع، طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من مركز دراو بمحافظة أسوان، أبهر ملايين الناس على السوشيال ميديا، بعد رؤيته عندما يقوم بالذكر في رسول الله.

والد الطفل الأسواني الموهوب

وقال محمد ربيع والد الطفل منذر، أن نجله لديه 4 سنوات، واستمع لذكر الليثي منذ كان عمره عامين ونصف، وأصبح يقلد الحركات التي يراها، لكنه يستمر في تقليدها في المنزل فقط، وبعد أن تم عمره 3 سنوات.

وأضاف والد منذر أن ابنه أصبح يلاحق عمه العمدة مشالي في حلقات الذكر ومشاركته وتقليده في الحركات التي يقوم بها، وأصبح كل المريدين والمتابعين له يقومون بتصويره، خاصة لأنه أظهر إتقان الحركات التي يقوم بها، خلال مشاركته في الذكر الليثي الذي يعتمد على حركات استعراضية صعبة وتحتاج على قدرة التحمل.

وأشار إلى أن نجله لا يفضل مشاهدة أفلام الكرتون وبرامج الأطفال كمثل باقي جيله، لكنه يحب أن يشاهد حلقات الذكر لبعض المشايخ، ويقوم بتقليدهم حتى بات أسرع في هذا النوع من الرياضة، لافتاً إلى أن ابنه اعتاد سماع حلقات الذكر في المنزل بصحبة أبنائه ويمارسونها كنوع من أنواع الرياضة حتى اندمج منذر فيها وأتقنها.

واستكمل إن ابنه الآن يقوم بتحدي عمه مشالي أحد مشايخ الصوفية في أسوان، موضحًا أن بعض المريدين في المحافظات المجاورة يطلبون منذر في حلقات الذكر، لكني أرفض ذهابه، إلا في نطاق المنطقة الخاصة بنا.