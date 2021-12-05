مقتل 3 عناصر إجرامية في أسوان بعد تبادل إطلاق النار

نجحت الأجهزة الأمنية في قتل 3 عناصر إجرامية بأسوان بعد تبادل إطلاق النار، اليوم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائياً، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل عمد) بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وقطع طرق والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادى شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بالمنطقة المشار إليها، ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مصرع اثنين من المتهمين وكذلك (عنصر إجرامي آخر كان برفقتهم - هارب من أحكام قضائية من بينها حكمان بالسجن المؤبد، لارتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي شروع في قتل - إطلاق إعيرة نارية).

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين، وبتفيش المنطقة عُثر على (7 بنادق آلية - طبنجة - 49 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالي)، وكذا ضبط (سيارة- ترو سيكل- دراجه نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية