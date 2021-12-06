أشرف عطية: إنهاء 10 مشروعات لصندوق تحيا مصر في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 10 مشروعات، وجاري نهو 4 مشروعات من إجمالي 14 مشروعا لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر.

وتابع: «و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، مؤكدا أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه تم إنهاء الـ 10 مشروعات بنسبة 100%.

افتتاح المشروعات خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة منها مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد.

مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

وأكد افتتاح مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وكذا مشروعي توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو، علاوة على تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

وأضاف أشرف عطية بأنه تم الإنتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادي النقرة بمركز نصر النوبة، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وكذا استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوي بنصر النوبة.

وأوضح أن هناك 4 مشروعات جارى العمل فيها بنسب تتراوح ما بين 82 % إلى 99% توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوي بطاقة 40 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة، فضلاً عن تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى.