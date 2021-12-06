«مكرم» ومحافظ أسوان يفتتحان أول غرفة لعلاج مرضى القدم السكري بجنوب مصر

تفتتح السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، غدا الثلاثاء، وبحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم وذلك داخل مستشفى أسوان الجامعي.

القدم السكري

وبحسب بيان يأتي ذلك ضمن مبادرة «قدم صحيح» التي أطلقتها مؤخرا مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لبروتوكول تعاون مشترك ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

صناع الخير

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن غرفة مبادرة قدم صحيح بجامعة أسيوط والتي سوف يتم افتتاحها غدا، بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان سوف تقدم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضى القدم السكري غير القادرين بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات غير القادرين، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكري.

وأشار «زمزم» إلى أن صناع الخير قامت بتجهيز الغرفة الخاصة بالمبادرة داخل مستشفى جامعة أسوان مستهدفة جميع مرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر وتقديم خدمات العلاج والرعاية والتوعية لهم بالمجان تماما.