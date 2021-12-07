تفاصيل القبض على سكرتير عام محافظة القاهرة السابق: أعفي من منصبه قبل شهرين

وجهت الرقابة الإدارية إحدى ضرباتها بالقبض على سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لقيامه باستغلال وظيفته والتعامل مع أحد الأشخاص ممن لهم تعاملات مع المحافظة وتربيحه مبلغا يصل إلى 76 مليون جنيه، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السكرتير العام السابق والعرض على النيابة العامة.

الاستغناء عن خدمات سكرتير عام محافظة القاهرة أكتوبر الماضي

وقالت مصادر بمحافظة القاهرة، لـ«الوطن»، إن المحافظة تحترم القانون ولا أحد فوقه، وتحترم كل ما يصدر عن جهات التحقيق، لافتة إلى أنه تم الاستغناء عن خدمات سكرتير عام محافظة القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، وتتردد اتهامات بالتلاعب في أوراق أرض، ما تسبب في إهدار أموال على الدولة، كما صدرت حركة محليات محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات في 2 نوفمبر الماضي، وتم إعفاء سكرتير عام محافظة القاهرة السابق من منصبه، وتعيين اللواء علاء رشاد محمد، سكرتير عام محافظة المنوفية، في منصب سكرتير عام محافظة القاهرة حاليا.

شغل المنصب أكثر من عامين

بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على سكرتير عام محافظة القاهرة سابقا، جدير بالذكر أنه تم تعيين السكرتير العام لمحافظة القاهرة السابق فى منصبه فى شهر فبراير عام 2019 حيث تدرج قبلها فى عدد من الوظائف حيث عين رئيسا لحى عابدين، ثم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتيراً عاما لمحافظة القاهرة.

تقييم أداء قيادات المحليات

وشملت حركة المحليات الأخيرة عددا محدودا من سكرتير عموم وسكرتير عموم المساعدين بمحافظات أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية، وأكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار تقييم أداء كل القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين، ومن المقرر إطلاق الوزارة إعلانا جديدا لقيادات الإدارة المحلية لضخ دماء جديدة في العمل المحلي بالمحافظات للعمل كرؤساء مدن ومراكز وأحياء.