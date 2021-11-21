محافظة القاهرة: دعم أكثر من 21 ألف بالوعة لصرف مياه الأمطار

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المحافظة تنسق بشكل دائم مع هيئة الأرصاد الجوية، وعندما ورد إليها تحذير بسوء الأحوال الجوية أمس واليوم، رفعت حالة الاستعداد على مستوى جميع غرف العمليات والأحياء وشركة الصرف الصحي وشركة المياه وشركة الكهرباء وجميع المديريات التابعة للمحافظة.

الدفع بـ30 شفاطا جديدا

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم، على قناة «dmc»، أن وزارة الإسكان ممثلة في شركة الصرف الصحي دعمت أكثر من 21 ألف بالوعة أمطار، وتم الدفع بـ30 شفاطا جديدا ليصبح العدد الكلي 125 شفاطا.

وتابع المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه جرى عمل نفق خلف منطقة المنصة بطول 1200 متر بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه لتخفيف التصرفات المائية على طريق الأوتوستراد في مدينة نصر.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء محطة رفع لسحب المياه في مناطق المعادي وطرة والبساتين، كما جرى رفع كفاءة محطة عين شمس حتى تستوعب 200 ألف متر مكعب في اليوم.

خطة موضوعة

وفي وقت سابق، أكد عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن أجهزة المحافظة تعمل طبقا للخطة الموضوعة على مطالع ومنازل الكباري والمحاور الرئيسية الفرعية، كما تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فورًا.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، في الأنحاء كافة بخصوص التعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، حتى لا تتعرض أي من المناطق على مستوى المحافظات إلى الغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية في أشهر فصل الشتاء.