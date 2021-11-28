«الضرائب» لـ«اليوتيبرز» وتجار عبر فيسبوك: هنساعدك على فتح ملفك الضريبي

قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب، إن الأسبوع المقبل، ستُصدر المصلحة دليل مبسط لتسهيل وتوضيح التعامل الضريبي لمزاولي مهنة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وأوضح لـ«الوطن»، أن الدليل الاسترشادي المبسط، يهدف إلى التوعية الضريبية لكل من يبيع سلعة أو خدمة، أو ينشر إعلانات، أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي يُدر عليه دخلاً.

مصلحة الضرائب تبدأ في تقنين أوضاع مزاولي التجارة الإلكترونية

وأكد المصدر، أن المصلحة بدأت فعلياً في تقنين أوضاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صانعي المحتوى على صفحات التواصل الاجتماعي، أو غيرها من التطبيقات، مثل يويتوب أو إنستجرام، وغيرها من المواقع والتطبيقات الأخرى.

وتابع المصدر، أن المصلحة نبهت على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، عن طريق كتاب دوري يحمل رقم 89 لسنة 2011، بصرورة فتح ملفات ضريبية، موضحة خلاله الشروط والمستندات اللازمة لتقنين أوضاع مزاولي التجارة الإلكترونية عبر الوسائل المختلفة، في جهود حثيثة من قبل الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للدولة.

خطوات فتح الملف الضريبي

وأوضح المصدر، أن المصلحة سهلت من أمر فتح الملف الضريبي، إذ أنها قالت إنه يجوز فتح الملف بمستندات بسيطة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أن الضرائب سمحت لمن يزاول نشاطه الإلكتروني، من مقر إقامته، وهو نفس العنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي، بالاكتفاء بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب إقرار كتابي من الممول بذلك فقط، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تسير في مصلحة الضرائب تتماشي مع خطط الدولة لتحقيق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع الواحد بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل بكل حرية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.