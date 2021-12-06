مراسل «الوطن» يكشف تفاصيل محاكمة سفاح الإسماعيلية لـ«مساء dmc»

كشف الزميل الصحفي عمرو الورواري مراسل جريدة «الوطن» في الإسماعيلية، عن تفاصيل محاكمة «سفاح الإسماعيلية»، «عبد الرحمن ن.»، الشهير بـ«دبور» اليوم، بعدما أمر القاضي بتأجيل الحكم في تلك القضية إلى 9 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن والدة المتهم نفت أمام التحقيقات أي علاقة تجمعها بالمجني عليه سواء هي أو نجلتها، كما ادعى المتهم منذ أن تم القبض عليه.

إدمان خدر «الشابو»

وأوضح «الورواري»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن المحكمة تأكدت اليوم من إدمان المتهم لعدد من المواد المخدرة وبالأخص مخدر «الشابو»، كاشفا أن النيابة العامة أكدت هذا الأمر في مرافعتها، كما أن دفاع المتهم أكد ذلك أمام النيابة العامة، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي.

شهادة والدة المتهم

وأشار مراسل «الوطن» بالإسماعيلية إلى أن المحكمة استمعت اليوم أيضا إلى شهادة كل من والدة المتهم وشقيقته اللتين أكدتا أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، كما أنه كان قد تم إيداعه بإحدى مؤسسات علاج الإدمان في الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج منها بعد تعافيه بعض الشيء، لكنه عاد من جديد لإدمان مخدر «الشابو».

دفاع المتهم حاول تأكيد إدمان موكله

وأردف أن دفاع المتهم حاول أن يؤكد أكثر من مرة إدمان موكله، في محاولة لتخفيف الحكم الصادر ضده.

وكان قد تفاجأت محافظة الإسماعيلية قبل عدد من الأسابيع بقيام هذا الشخص بذبح مواطن آخر في الشارع، مدعيا وقتها أنه فعل ذلك بسبب قيام المجني عليه باغتصاب والدة هذا الشخص وشقيقته.

انفراد جريدة الوطن

وانفردت صباح اليوم جريدة «الوطن» بنص اعترافات سفاح الإسماعيلية أمام المحكمة اليوم، والتي زعم فيها بأنه اجتمع مع المجني عليه بعلاقة شذوذ جنسي، وأنه تلقى تهديدات كثيرة من المجني عليه بفضحه.