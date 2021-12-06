مصر تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية

توجه وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكي برئاسة الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، اليوم، إلى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وضع صناعة السياحة عالميا

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له من الهيئة والقطاع الخاص، في حضور العديد من الحلقات النقاشية، التي ستعقد على هامش هذا المؤتمر، حول وضع صناعة السياحة عالميا، والتحديات التي تواجهها، خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.

لقاءات ثنائية بين الهيئة المصرية ونظيرتها الأمريكية

وأوضح بيان من الهيئة، أنه سيجري عقد بعض الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الهيئة المصرية ونظيرتها الأمريكية، وبعض اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أمريكا إلى المقصد السياحي المصري.

ولفت البيان، إلى تعريف السوق الأمريكي وصناع القرار ووسائل الإعلام هناك، بالمقومات السياحية المصرية والمنتجات المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وما طرأ عليه من تطوير للبنية التحتية بشكل عام، والتطوير الذي يشهده القطاع السياحي المصري بشكل خاص، والتسهيلات الممنوحة لشركاء مصر السياحي.