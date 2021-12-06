نصائح لأصحاب الجيوب الأنفية بعد تحذير الأرصاد من نشاط الرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من حالة الطقس على كل المناطق خلال الأيام المقبلة، إذا يتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس باردا ليلا على كل أنحاء الجمهورية.

نشاط لحركة الرياح ومثيرة للرمال والأتربة

كما تشهد البلاد، عدد من الظواهر الجوية، منها نشاط لحركة الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، بالإضافة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى 65 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أصحاب الجيوب الأنفية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية في مجال الصحة، للقراء على مدار اليوم، أبرز النصائح للتعامل مع مرضي الجيوب الأنفية، وفق الدكتور محمد عبدالحفيظ، أستاذ الحساسية وأمراض المناعة بكلية طب جامعة عين شمس في السطور التالية..

نصائح لأصحاب الجيوب الأنفية

ويمكن تقليل المشاكل المتعلقة بأمراض الجيوب الأنفية خلال الطقس السيء، كالآتي:

- يجب متابعة النشرة الجوية، لمعرفة أوقات انتشار الرياح المحملة بالأتربة والأيام الطبيعية.

- إذا لم يكن هناك داعٍ للخروج من المنزل، فلا يُنصح بالخروج، كما يجب أن تحافظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه.

- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.

- الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدًا.

- الإكثار من شرب المياه، وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

- محاولة تقليل التعامل مع المصابين بنزلات البرد.

- الامتناع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.

- العمل على تعزيز المناعة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، التي تقوي الجسم وتحمي من نزلات الإنفلونزا والبرد.