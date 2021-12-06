«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح غدا الثلاثاء: تصل حد العاصفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها، من نشاط الرياح غدا الثلاثاء، والتي تصل حد العاصفة، موضحة أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد: كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل.

سرعات الرياح غدا

كما أعلنت الارصاد وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، غدا على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى 65كم/ ساعة، كما جاءت سرعات الرياح على كافة الأنحاء على النحو التالي:

ـ تصل سرعة الرياح لـ10 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون جنوبية غربية معتدلة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 14 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ وعلى السواحل الشمالية، تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 14 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 12 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ ساعة، وتكون غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13.