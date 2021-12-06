«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح تصل لحد العاصفة

أصدَرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا قبل قليل، بشأن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 7 و8 ديسمبر 2021، متمثلة في انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من رياح تصل لحد العاصفة

يقول خبراء الأرصاد إنَّ يوم الثلاثاء يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأضاف الخبراء أنَّ نشاط الرياح يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كم/ساعة، ويصل الموج إلى ارتفاع يتروح بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار، فضلًا عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

كما أضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة 40% على فترات متقطعة، فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين أربعة إلى خمسة أمتار.

موعد الاستقرار في الأحوال الجوية

ويقول الخبراء إنَّه اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر إلى يوم الأحد 12 من الشهر ذاته، يسود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، مع استمرار تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح يومي الخميس والجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.