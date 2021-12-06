ضبط فني صيانة كهرباء منتحل صفة طبيب علاج طبيعي بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط حملة مكبرة ضبطت خلالها فني صيانة كهرباء منتحلا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعي داخل مجمع طبي غير مرخص بكفر البطيخ.

وتبين أن فني الكهرباء «ح.ر» يقوم بالكشف على المرضى وانتهاك خصوصيتهم وإعطاء وصفات طبية للمرضى واستخدام الإبر الصينية والحجامة وأجهزة العلاج الطبيعي إلى أن جرى ضبطه بواسطه لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة دكتورة سارة العوضي.

تشميع المركز الطبي وضبط المتهم متلبسا

وأسفرت الحملة أيضا عن تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها وتم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ وجرى القبض على المذكور متلبسا أثناء الكشف على أحد الحالات «ه.ع» وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزارة الصحة ومحافظة دمياط بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وتعليمات وكيل الوزارة دكتور السيد أحمد عبد الجواد.