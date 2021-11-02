كثرة الولادة هدت حيلهم.. علاج طبيعي مجاني لسيدات ريفيات بالمنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن إجراء جلسات علاج طبيعي مجانية للريفيات ممن تعانين من مشاكل صحية بسبب الولادات المتكررة، وتأتي تلك الجلسات عقب الندوة الصحية التى عقدها المجلس في وقت سابق، للسيدات اللاتي تعانين من مشاكل صحية نتيجة الولادات المتكررة، حيث تم الإتفاق على علاجهن مجانا بجامعة «دراية»، بالمنيا الجديدة لتوافر الأجهزة على أن يتم تحديد الجلسات للحالات طبقا لأولوية الحالة الصحية للسيدات.

بروتوكول لعلاج السيدات بعد الولادة المتكررة

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع بالمنيا، ومتابعة مارى هنرى عضو الفرع برتوكولا مع جامعة دراية، لعلاج تلك الحالات بمقر كلية العلاج الطبيعى.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، إنه تم تنفيذ جلسات لـ 28 سيدة من قرية «كوم المحرص»، بمركز أبو قرقاص يرافقهن رائدات المجلس ذهابا وإيابا من وإلى القرية بالمجان، حيث توفر الجامعة وسيلة انتقال مجانية لهن، وتكون الجلسات أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، وتستمر لحين تماثل السيدات اللاتي يخضعن للجلسات للشفاء التام.

استخراج بطاقات رقم قومى بالمجان لـ200 سيدة بدلجا

وفي سياق أخر، أعلن فرع المجلس القومى للمرأة، عن توزيع 100 كرتونة مساعدات غذائية للسيدات بقرية «مرزوق»، بمركز مطاي، كما ساهم المجلس بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في تصوير200 سيدة لاستخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

كما عقد المجلس دورة تدريبية على مدار يومين ضمن أنشطة البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى تحت شعار «تصدوا معنا».