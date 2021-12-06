إيمان الحصري: تعرضت لـ«مهزلة طبية».. وأجريت 7 عمليات بسبب أخطاء أطباء

أكدت الإعلامية إيمان الحصري، أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة أدت إلى غيابها الطويل بسبب بعض الأخطاء الطبية، التي وصفتها بـ«المهزلة الطبية».

وقالت إيمان الحصري في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة « dmc»، إنها عانت في الـ8 شهور الأخيرة، إذ كانت تُجري عملية جراحية في الأمعاء والقولون.

الأخطاء الطبية والمضاعفات أمر وارد

وأضافت الحصري، أنها لا تعلم حتى الآن ما مرت به بشكل دقيق: «فجأة لقيت الحياة اتشقلبت، كان المفروض هعمل عملية بسيطة، ودخلت المستشفى على هذا الأساس، واعتقدت أني يوم أو يومين وهخرج، المشكلة لم تكن في العملية بل في الأخطاء الطبية التي صاحبت العملية».

وواصلت: «رغم اقتناعي بأن الأخطاء الطبية والمضاعفات أمر وارد، فإنني مستاءة وغاضبة من تعامل الأطباء مع هذه الأخطاء الطبية».

مهزلة صحية في أحد المستشفيات

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: « الأخطاء الطبية التي تعرضت لها كانت مهزلة، الأطباء قالولي اللي حصل في حالتك الصحية كان مهزلة، لو كان تم اتخاذ إجراءات صحيحة، مكنش هقعد الفترة دي كلها في المستشفى»، مؤكدة أنها ظلت في المستشفى لمدة 8 أشهر، أجرت خلالها 7 عمليات ببنج كلي، «كل أما أنزل أعمل عملية افتكر أن الموضوع هيتحسن وأتعرض لصدمة أن الحالة بتسوء، لو كانت العملية اتعملت بشكل صحيح مكنتش كملت شهر أو شهرين بالكتير أوي».